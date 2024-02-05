Многопрофильный медцентр в Орле планируют сдать в 2024 году
Сейчас на объекте ежедневно работают 160 человек.
Фото: архив "Вести-Орел"
Многопрофильный медицинский центр в Орле, больше известный как "Титаник", планируют сдать в 2024 году. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что сейчас на объекте ежедевно трудятся 160 человек.
- Мы разделили контракт на две части. На сегодняшний день выделено три миллиарда рублей. Федеральные средства были предусмотрены для строительства и закупки оборудования. Это позволит нам завершить строительные работы в конце 2024 года. В 2025-м начнется закупка и установка медицинского оборудования, - рассказал глава региона.
Напомним, что завершение строительства медицинского центра идет согласно установленным срокам. В январе готовность объекта оценивали в 35%.