понедельник 5.02.2024 23:51:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

16:35, 5 февраля 2024 года

Многопрофильный медцентр в Орле планируют сдать в 2024 году

Сейчас на объекте ежедневно работают 160 человек.

Фото: архив "Вести-Орел"

Многопрофильный медицинский центр в Орле, больше известный как "Титаник", планируют сдать в 2024 году. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что сейчас на объекте ежедевно трудятся 160 человек.

- Мы разделили контракт на две части. На сегодняшний день выделено три миллиарда рублей. Федеральные средства были предусмотрены для строительства и закупки оборудования. Это позволит нам завершить строительные работы в конце 2024 года. В 2025-м начнется закупка и установка медицинского оборудования, - рассказал глава региона.

Напомним, что завершение строительства медицинского центра идет согласно установленным срокам. В январе готовность объекта оценивали в 35%.

Читайте также:Ремонт "Титаника" в Орле готов на треть



Вести-Орёл
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.