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17:00, 17 января 2024 года
Ремонт "Титаника" в Орле готов на третьСдать медцентр обещают в этом году.
Многопрофильный медцентр в Орле, известный под прозвищем "Титаник" обещают сдать в 2024-м году. Ежедневно на работы по завершению строительства выходят около 160 человек.
Завершена основная работа по демонтажу, завершился этап армирования колонн и стяжки полов. Усиление здания выполнено на 90% процентов.
Сейчас строители приступают к инженерным сетям. В процессе работа с коммуникациями и вентиляцией.
Завершение строительства медицинского центра идет согласно установленным срокам. На данный момент готовность объекта – 35%.
Ноябрь 2024-го – срок завершения строительно-монтажных работ. Параллельно медучреждение будут комплектовать оборудованием.
Екатерина Габова
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