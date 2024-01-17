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17:00, 17 января 2024 года Ремонт "Титаника" в Орле готов на треть Сдать медцентр обещают в этом году.







Многопрофильный медцентр в Орле, известный под прозвищем "Титаник" обещают сдать в 2024-м году. Ежедневно на работы по завершению строительства выходят около 160 человек.



Завершена основная работа по демонтажу, завершился этап армирования колонн и стяжки полов. Усиление здания выполнено на 90% процентов.



Сейчас строители приступают к инженерным сетям. В процессе работа с коммуникациями и вентиляцией.



Завершение строительства медицинского центра идет согласно установленным срокам. На данный момент готовность объекта – 35%.



Ноябрь 2024-го – срок завершения строительно-монтажных работ. Параллельно медучреждение будут комплектовать оборудованием.





Екатерина Габова



