Один из скверов в Костроме могут назвать в честь уроженца Орловщины
Алексей Коблов героически погиб про проведении СВО.
Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"
Мэрия Костромы предложила присвоить зеленой зоне имя гвардии полковника Коблова, героически погибшего при проведении специальной военной операции. Алексей Николаевич родился в Ливнах в 1972-м году.
Как сообщает"ПРИНТ-ТВ", до СВО Коблов участвовал в миротворческой операции в Абхазии и контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В боевых действиях на Донбассе был в должности начальника отдела планирования огневого поражения противника оперативного управления штаба ВДВ.
Полковник Алексей Коблов ушел из жизни 1 ноября 2023 года. Похоронен в Костроме на Аллее Славы. Проголосовать за то, чтобы сквер назвали в честь Героя СВО, костромичи могут на госуслугах до 30 января.
Напомним, 25 декабря 2023 года на фасаде Лицея имени Булгакова в Ливнах, где учился Алексей Коблов, появилась мемориальная доска. А в одном из классов открыли "Парту Героя".