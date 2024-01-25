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14:30, 25 января 2024 года Один из скверов в Костроме могут назвать в честь уроженца Орловщины Алексей Коблов героически погиб про проведении СВО.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

Мэрия Костромы предложила присвоить зеленой зоне имя гвардии полковника Коблова, героически погибшего при проведении специальной военной операции. Алексей Николаевич родился в Ливнах в 1972-м году.



Как сообщает "ПРИНТ-ТВ", до СВО Коблов участвовал в миротворческой операции в Абхазии и контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В боевых действиях на Донбассе был в должности начальника отдела планирования огневого поражения противника оперативного управления штаба ВДВ.



Полковник Алексей Коблов ушел из жизни 1 ноября 2023 года. Похоронен в Костроме на Аллее Славы. Проголосовать за то, чтобы сквер назвали в честь Героя СВО, костромичи могут на госуслугах до 30 января.



Напомним, 25 декабря 2023 года на фасаде Лицея имени Булгакова в Ливнах, где учился Алексей Коблов, появилась мемориальная доска. А в одном из классов открыли "Парту Героя".



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Сергей Мерцалов



