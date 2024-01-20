Главная » Новости



13:00, 20 января 2024 года Андрей Клычков сообщил, что приют для животных в Орле скоро откроется В нем будет более 150 клеток.



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях рассказал, что в скором времени приют в Орле откроется. Напомним, здание на Новосильском шоссе, 18 недавно прошло приемку. Площадь приюта составляет 650 квадратных метров, в нем 153 клетки для животных. Работы по устройству крыши, фасада, сетей водоснабжения, отопления, электроснабжения завершены.



– Наш город давно нуждался в таком учреждении. Здесь бездомные собаки и другие животные, которым не место на улицах, будут содержаться в порядке и уходе. На объекте, где круглогодично будут содержаться около 160 животных, соблюдены все необходимые нормы и требования законодательства. Начало работы приюта и визит первых "постояльцев" ожидается уже в ближайшее время, - написал глава региона.



Андрей Клычков добавил, что один приют не может полностью решить проблему бездомных животных, поскольку ежедневно на улице оказывается 10-15 собак. По словам губернатора, чтобы ситуация была стабильной, нужно ежегодно отлавливать и помещать в приют порядка тысячи животных





ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:



Здание приюта для животных в Орле прошло приемку



В Орле достроили приют для бездомных животных







Сергей Силаев



