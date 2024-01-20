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13:00, 20 января 2024 года

Андрей Клычков сообщил, что приют для животных в Орле скоро откроется

В нем будет более 150 клеток.

Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях рассказал, что в скором времени приют в Орле откроется. Напомним, здание на Новосильском шоссе, 18 недавно прошло приемку. Площадь приюта составляет 650 квадратных метров, в нем 153 клетки для животных. Работы по устройству крыши, фасада, сетей водоснабжения, отопления, электроснабжения завершены.

Наш город давно нуждался в таком учреждении. Здесь бездомные собаки и другие животные, которым не место на улицах, будут содержаться в порядке и уходе. На объекте, где круглогодично будут содержаться около 160 животных, соблюдены все необходимые нормы и требования законодательства. Начало работы приюта и визит первых "постояльцев" ожидается уже в ближайшее время, - написал глава региона.

Андрей Клычков добавил, что один приют не может полностью решить проблему бездомных животных, поскольку ежедневно на улице оказывается 10-15 собак. По словам губернатора, чтобы ситуация была стабильной, нужно ежегодно отлавливать и помещать в приют порядка тысячи животных


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Сергей Силаев
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