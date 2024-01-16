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12:42, 16 января 2024 года В Орле достроили приют для бездомных животных Устраняются последние замечания.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле на улице Новосильское шоссе, 18 достроили приют для бездомных животных. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области в соцсетях. Вопрос о том, когда появится в Орле приют для собак, задала местная жительница в комментариях под прямым эфиром главы региона Андрея Клычкова.



– По информации УК ОО "Орелгосзаказчик" работы выполнены в полном объеме, устраняются последние замечания подрядной организацией, - сообщили в департаменте.



Контракт был заключен в 2022 году. Последние замечания подрядчик устраняет.





Сергей Силаев



