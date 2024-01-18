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15:30, 18 января 2024 года Агрессивных орловских собак будут пожизненно содержать в приюте Такую информацию озвучила замначальника управления ЖКХ Галина Коновалова.



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В Орле обсудили тему обращения с безнадзорными животными. На заседании горсовета Орла выступила замначальника управления ЖКХ администрации Орла Галина Коновалова. Она напомнила, что в конце 2022 года полномочия по отлову были переданы городу. На эти цели из областного бюджета было направлено девять миллионов рублей.



Сейчас отловом занимается "Спецавтобаза", за 2023 год в областном центре отловили 413 собак. Представитель администрации отметила, что в ушедшем году собаки укусили жителей 13 раз. Депутат Владимир Букалов в ответ поинтересовался, что делать с теми собаками, которые ведут себя агрессивно.



Выяснилось, что агрессивных собак с бирками забирать нельзя. Однако, как пояснила Галина Коновалова, как только приют для бездомных откроется, агрессивных собак смогут содержать там пожизненно.



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Сергей Силаев



