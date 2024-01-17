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18:30, 17 января 2024 года Орловский Роспотребнадзор проверил воду в купелях и источниках Везде она соответствовала нормам.





В преддверии праздника Рождества Христова орловский Роспотребнадзор проверил воду в 26 купелях, а также 21 источнике и роднике. Все они соответствовали норме по микробиологическим показателям, сообщили в ведомстве.



Напомним, что ранее МЧС России по Орловской области сообщило, что на Крещение в регионе оборудуют 25 крещенских купелей.



Праздник Крещения Господня православные отметят в эту пятницу. Окунаться в купель можно в ночью и днем 19 января.





Артем Ежаков



