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19:24, 15 января 2024 года

В Орловской области оборудуют 25 крещенских купелей

Орла в этом перечне нет.


19 января православные христиане отметят Крещение Господне. Одна из традиций праздника – окунаться в иордани. В этом году для погружения оборудуют 25 мест. Их список публикует региональное управление МЧС. Орла в перечне нет.
  • Верховский район: село Корсунь, купель на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери; деревня Семеновка, купель;
  • Глазуновский район: деревня Ловчиково, купель;
  • Дмитровский район: село Балдыж, купель; село Бородино, купель; село Соломино, купель;
  • Залегощенский район: деревня Ореховка, святой колодец;
  • Знаменский район: село Знаменское, купель;
  • Краснозоренский район: деревня Елагино, родник на реке Любовше;
  • Ливенский район: деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери "Знамение"; село Успенское, купель; село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца; село Козьминка, купель; деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской; село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери;
  • Мценский район: деревня Фроловка, источник священномученика Кукши;
  • Новодеревеньковский район: село Судбище, родник на реке Любовше;
  • Новосильский район: источник на реке Пшевке около деревни Шейно;
  • Покровский район: село Верхососенское, купель у святого источника "Каменец"; Дроскововский Орешник, купель; поселок Покровское, улица Дубровинского, купель;
  • Сосковский район: село Кирово, купель;
  • Урицкий район: село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы "Троеручица";
  • Хотынецкий район: село Старое, купель;
  • Шаблыкинский район: поселок Шаблыкино, улица Авангардовская, купель;
В МЧС подчеркивают, что количество отведенных для крещенских купаний мест может корректироваться муниципальными образованиям.


Артем Ежаков
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