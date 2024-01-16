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19:24, 15 января 2024 года В Орловской области оборудуют 25 крещенских купелей Орла в этом перечне нет.





19 января православные христиане отметят Крещение Господне. Одна из традиций праздника – окунаться в иордани. В этом году для погружения оборудуют 25 мест. Их список публикует региональное управление МЧС. Орла в перечне нет.

Верховский район: село Корсунь, купель на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери; деревня Семеновка, купель;

Глазуновский район: деревня Ловчиково, купель;

Дмитровский район: село Балдыж, купель; село Бородино, купель; село Соломино, купель;

Залегощенский район: деревня Ореховка, святой колодец;

Знаменский район: село Знаменское, купель;

Краснозоренский район: деревня Елагино, родник на реке Любовше;

Ливенский район: деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери "Знамение"; село Успенское, купель; село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца; село Козьминка, купель; деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской; село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери;

Мценский район: деревня Фроловка, источник священномученика Кукши;

Новодеревеньковский район: село Судбище, родник на реке Любовше;

Новосильский район: источник на реке Пшевке около деревни Шейно;

Покровский район: село Верхососенское, купель у святого источника "Каменец"; Дроскововский Орешник, купель; поселок Покровское, улица Дубровинского, купель;

Сосковский район: село Кирово, купель;

Урицкий район: село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы "Троеручица";

Хотынецкий район: село Старое, купель;

Шаблыкинский район: поселок Шаблыкино, улица Авангардовская, купель; В МЧС подчеркивают, что количество отведенных для крещенских купаний мест может корректироваться муниципальными образованиям.





Артем Ежаков



