Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело с высаженным ребенком из автобуса под Орлом
Руководителю ведомства представят доклад.
Фото: следственный комитет РФ
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетнего в Орловской области. Ранее в СМИ сообщалось, что 13 января водитель высадил ребенка на морозе из-за ошибки с покупкой билета.
Следователями проверяется наличие признаков преступления по статьям "Оставление в опасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей". Правоохранители опросят самого школьника и свидетелей произошедшего.