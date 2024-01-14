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13:00, 14 января 2024 года В Орловской области высадка ребенка из автобуса в мороз может обернуться уголовным делом Следственные органы проводят проверку.





СУ СК России по Орловской области проводит доследственную проверку по информации о том, что 13 января водитель общественного транспорта из-за ошибки в приобретении билета в мороз высадил из автобуса ребенка.



Следователями проверяется наличие признаков преступления по статьям "Оставление в опасности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".



Правоохранители намерены опросить самого школьника и свидетелей. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.





Артем Ежаков



