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15:30, 12 января 2024 года

В Орловской области пройдет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

Подписи будут собирать на площадках партии "Единая Россия".


16 января на Орловщине состоится единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Подписи соберут на всех доступных партийных площадках - в штабах общественной поддержки, общественных приемных, региональных и местных исполкомах.

- Орловцы активно поддерживают выдвижение Владимира Владимировича Путина на выборах президента РФ. Все мы видим, что за последние 20 лет в стране произошли серьезные изменения. Она стала сильной и независимой, с мощной и стойкой экономикой, правовой системой и системой безопасности. Эта продуктивная работа должна продолжаться. Вместе мы преодолеем все трудности и вызовы, которые возникают на пути развития России. Победа будет за нами!, - отметил спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

Напомним, что выдвижение Владимира Путина на президентские выборы поддержал коллектив ГТРК "Орел". Свои подписи сотрудники нашей телерадиокомпании оставили 10 января.



Сергей Мерцалов
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