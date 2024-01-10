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20:00, 10 января 2024 года Коллектив ГТРК "Орел" поддержал выдвижение Владимира Путина на президентские выборы Свои подписи сотрудники нашей телерадиокомпании оставили сегодня.





10 января сотрудники ГТРК "Орел" поддержали решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах. Коллектив пришел поставить подписи за выдвижение главы государства.



В Орле штаб расположен по адресу Пролетарская гора, 11. Работает он с 9:00 до 18:00. Прийти можно в любое удобное время, с собой нужно иметь паспорт.



Орловская область отправила уже более 12 тысяч подписей, собранных в поддержку Владимира Путина.





