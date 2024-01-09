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15:23, 9 января 2024 года Три человека пострадали при атаке беспилотников в Орле Им оказывают необходимую помощь.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле в ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса пострадали трое человек. Инцидент произошел 9 января, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.



– Пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы, - сообщил глава региона в телеграм-канале.



Ранее, 9 января, губернатор Орловской области сообщил о падении двух дронов-камикадзе на объект топливно-энергетического комплекса. Пожар был также потушен. На месте работают экстренные службы.





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Сергей Силаев



