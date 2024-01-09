Три человека пострадали при атаке беспилотников в Орле
Им оказывают необходимую помощь.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орле в ходе атаки вражеских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса пострадали трое человек. Инцидент произошел 9 января, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
– Пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы, - сообщил глава региона в телеграм-канале.
Ранее, 9 января, губернатор Орловской области сообщило падении двух дронов-камикадзе на объект топливно-энергетического комплекса. Пожар был также потушен. На месте работают экстренные службы.