В Орле два дрона-камикадзе атаковали объект ТЭК

|
|вторник 9.01.2024 16:51:41
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
14:52, 9 января 2024 года
В Орле два дрона-камикадзе атаковали объект ТЭКВозгорание оперативно локализовано.
Фото: "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса. Инцидент произошел 9 января.
– Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем, - написал глава региона.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
Три человека пострадали при атаке беспилотников в Орле
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.