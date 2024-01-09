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15:00, 9 января 2024 года На Орловщине заработал новый мусоросортировочный комплекс Он принимает отходы с нового года.





В Орловской области с 1 января заработал новый сортировочный комплекс ООО "Экополис". Он расположен в Орловском муниципальном округе на улице Итальянской.



Также здесь ведут захоронение отходов на новом полигоне, мощность которого – более миллиона тонн. Срок использования – 11,5 лет, учитывая накопления в определенном объеме.



Завод на новогодних праздниках работал стабильно, выгрузка техники занимала не более 15 минут, сбоев не было, сообщает региональный информационный портал.



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Артем Ежаков



