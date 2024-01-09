На Орловщине заработал новый мусоросортировочный комплекс

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|Главная » Новости
15:00, 9 января 2024 года
На Орловщине заработал новый мусоросортировочный комплексОн принимает отходы с нового года.
В Орловской области с 1 января заработал новый сортировочный комплекс ООО "Экополис". Он расположен в Орловском муниципальном округе на улице Итальянской.
Также здесь ведут захоронение отходов на новом полигоне, мощность которого – более миллиона тонн. Срок использования – 11,5 лет, учитывая накопления в определенном объеме.
Завод на новогодних праздниках работал стабильно, выгрузка техники занимала не более 15 минут, сбоев не было, сообщает региональный информационный портал.
Артем Ежаков
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