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21:00, 6 декабря 2023 года

Новый мусорный полигон под Орлом примет миллион тонн отходов

Он заработает в новом году.



Новый мусорный полигон под Орлом заработает с нового года. Он расположен в Орловском муниципальном округе на улице Итальянской. Площадь – 22 гектара. Здесь можно захоронить более миллиона тонн отходов.

Это будет первый в области полигон траншейного типа, из 62 карт захоронения. Пока введены четыре, идет строительство еще пяти. Грунт от касания с мусором защитит специальная мембрана. Жидкие отходы будут стекать по дренажной системе в очистные сооружения. Срок использования  – 11,5 лет, учитывая накопления в определенном объеме.

Рядом есть цех сортировки и прессовки мусора. Сортировать будут вручную. За сутки здесь смогут обрабатывать 448 тонн мусора. Все, что подлежит переработке, будет спрессовано и продано перерабатывающими предприятиями.


Татьяна Тимохина
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