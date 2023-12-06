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21:00, 6 декабря 2023 года Новый мусорный полигон под Орлом примет миллион тонн отходов Он заработает в новом году.







Новый мусорный полигон под Орлом заработает с нового года. Он расположен в Орловском муниципальном округе на улице Итальянской. Площадь – 22 гектара. Здесь можно захоронить более миллиона тонн отходов.



Это будет первый в области полигон траншейного типа, из 62 карт захоронения. Пока введены четыре, идет строительство еще пяти. Грунт от касания с мусором защитит специальная мембрана. Жидкие отходы будут стекать по дренажной системе в очистные сооружения. Срок использования – 11,5 лет, учитывая накопления в определенном объеме.



Рядом есть цех сортировки и прессовки мусора. Сортировать будут вручную. За сутки здесь смогут обрабатывать 448 тонн мусора. Все, что подлежит переработке, будет спрессовано и продано перерабатывающими предприятиями.





Татьяна Тимохина



