В Орловской области продолжают работу пункты сбора подписей за Владимира Путина

|
|Главная » Новости
10:05, 9 января 2024 года
В Орловской области продолжают работу пункты сбора подписей за Владимира ПутинаВыборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Пункты сбора подписей за Владимира Путина на выборах президента России работают по следующим адресам:
Город Орел:
ТЦ Мега Грин, Кромское шоссе, 4 (по 21 января).
ТЦ Лента, Московское шоссе, 56 (по 21 января).
ТЦ Водолей, улица Тургенева, 40 (по 21 января).
ТЦ ЦУМ, Площадь Мира, 1 (по 8 января).
ТЦ Европа, улица Московская, 67 (9 января - 21 января).
Город Мценск:
Дом бытовых услуг, улица Тургенева, 97А (по 21 января).
Город Ливны:
ТЦ Ермак, улица Октябрьская, 29Б (по 21 января).
Чтобы оставить подпись в поддержку действующего главы государства, с собой необходимо захватить паспорт.
Напомним, что недавно в столицу отправили более 12 тысяч подписей, собранных орловцами в поддержку Владимира Путина.
Вести-Орёл