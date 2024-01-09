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10:05, 9 января 2024 года В Орловской области продолжают работу пункты сбора подписей за Владимира Путина Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Пункты сбора подписей за Владимира Путина на выборах президента России работают по следующим адресам:



Город Орел:

ТЦ Мега Грин, Кромское шоссе, 4 (по 21 января).

ТЦ Лента, Московское шоссе, 56 (по 21 января).

ТЦ Водолей, улица Тургенева, 40 (по 21 января).

ТЦ ЦУМ, Площадь Мира, 1 (по 8 января).

ТЦ Европа, улица Московская, 67 (9 января - 21 января).



Город Мценск:

Дом бытовых услуг, улица Тургенева, 97А (по 21 января).



Город Ливны:

ТЦ Ермак, улица Октябрьская, 29Б (по 21 января).



Чтобы оставить подпись в поддержку действующего главы государства, с собой необходимо захватить паспорт.



Напомним, что недавно в столицу отправили более 12 тысяч подписей, собранных орловцами в поддержку Владимира Путина.







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