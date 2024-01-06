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20:00, 5 января 2024 года Из Орловской области отправили более 12 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина Пункты сбора подписей продолжают работы, несмотря на новогодние праздники.





Несмотря на праздники в регионе продолжают работу пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина. В столицу уже отправлено более 12 тысяч подписей собранных в поддержку действующего главы государства.



Напомним, пункты от других участников президентских выборов в регионе пока не заработали. Только 5 января ЦИК Российской Федерации зарегистрировал кандидата от ЛДПР - Леонида Слуцкого и от партии Новые люди - Владислава Даванкова.





Сергей Силаев



