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19:30, 4 января 2024 года

Премьера "Холоп 2" собрала орловцев у киноэкранов

Жители региона уже оценили вторую часть фильма.



В кинотеатрах начали показывать фильм "Холоп 2". Первая часть вышла в 2020 году. История про перевоспитание мажора Гриши собрала тогда более 11 миллионов зрителей в кинотеатрах.

Во второй части Гриша, побывавший холопом, и ставший человеком, после путешествия в "прошлое", чутко реагирует на любую несправедливость и не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Вскоре девушка обнаруживает себя в другом времени.

Посмотрели всей семьей, все очень понравилось, - отметила одна из зрительниц.

Ставлю миллион из десяти, - поделилась мнением еще одна девушка.


Старая история на новый лад - "Бременские музыканты" тоже собирает аншлаг. Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением. Обе картины сняты при поддержке телеканала "Россия".

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Антон Сорокин
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