В кинотеатрах начали показывать фильм "Холоп 2". Первая часть вышла в 2020 году. История про перевоспитание мажора Гриши собрала тогда более 11 миллионов зрителей в кинотеатрах.
Во второй части Гриша, побывавший холопом, и ставший человеком, после путешествия в "прошлое", чутко реагирует на любую несправедливость и не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Вскоре девушка обнаруживает себя в другом времени.
– Посмотрели всей семьей, все очень понравилось, - отметила одна из зрительниц.
– Ставлю миллион из десяти, - поделилась мнением еще одна девушка.
Старая история на новый лад - "Бременские музыканты" тоже собирает аншлаг. Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением. Обе картины сняты при поддержке телеканала "Россия".