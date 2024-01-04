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18:30, 4 января 2024 года Орловцы посмотрели фильм "Бременские музыканты" на большом экране Картину сняли при поддержке телеканала "Россия".







У орловских кинотеатров в новогодние праздники ажиотаж. На большом экране российская новинка - фильм "Бременские музыканты". Легендарная группа бродячих артистов снова в сборе. Трубадур и его друзья объединились, чтобы совершить подвиг.



Кинокартина сохранила все то, за что зрители полюбили знаменитый мультфильм. Это история о любви, дружбе, вдохновении, мечтах и всепобеждающей силе искусства. Захватывающий сюжет оценил и орловский зритель.



– Тихон один из наших любимых актеров, поэтому мы пришли смотреть только ради него. Но фильм был очень интересным, нам очень понравилось, впечатления очень хорошие, - рассказала одна из зрительниц.



Узнать, на что готовы бродячие музыканты ради подвига уже можно в орловских кинотеатрах. Сказочное приключение с захватывающем сюжетом порадует зрителя любого возраста и подойдет для семейного просмотра.





Владимир Маряшин



