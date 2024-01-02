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12:25, 2 января 2024 года

В Орле отремонтируют Дом детского творчества

Цена вопроса - более 114 миллионов рублей.

Фото: Сергей Мерцалов

В новом году орловские власти обещают капитально отремонтировать Дом детского творчества №3 на улице Комсомольской, 39. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", стоимость работ оценивается в 114,3 миллиона рублей.

О том, что здание в самом центре Орла изрядно обветшало, неоднократно сообщали орловцы. Жители публиковали в соцсетях фотографии осыпающегося фасада. К решению проблемы подключились активисты "Народного фронта" в Орловской области.

- Состояние здания оставляет желать лучшего: штукатурка сыпется, фасады разваливаются и подвергают опасности детей, которые ходят туда заниматься. Мы обратились в администрацию города с просьбой внести дом творчества в план капитального ремонта на следующий год, - отмечали в Народном фронте в конце ноября.

Привести ветхое здание в порядок обещают в 2024 году. Кроме Дома творчества в текущем году в Орле планируется отремонтировать еще шесть школ.


Сергей Мерцалов
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