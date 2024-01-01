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10:00, 1 января 2024 года В Орле капитально отремонтируют шесть школ И еще одну построят.



Фото: архив "Вестей"

В капитальный ремонт и строительство школ в Орле вложат в 2024 году 1,4 миллиарда рублей. Привести в порядок планируется шесть учебных заведений, также начнется строительство новой школы.



Обновление ждет следующие городские школы: №15, 16, 21, 29, 32 и 39, школу №50 ждет реконструкция. В 795 квартале запланировано строительство школы, а также работы в школе №40, на них направят 693 миллиона рублей.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", запланирован на 2024 год и ремонт дома детского творчества №3, необходимая на работы сумма - 114,3 миллиона рублей.





Ольга СУПОНЕВА



