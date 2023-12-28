Андрей Клычков признался, что хочет четвертого ребенка
Об этом глава региона рассказал в программе "Открытый доступ".
Фото: Андрей Клычков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в интервью корреспонденту Анне Боевой рассказал, что хочет четвертого ребенка. Отвечая на вопрос, хочет ли глава региона, чтобы его дети гордились им, он отметил, что они сами в дальнейшем оценят, что для них было сделано.
– Я рад тому, что у меня трое детей. Жену уговариваю больше, пока не очень, - признался губернатор.
Напомнил, глава региона уже многодетный отец. У него с супругой Валерией двое сыновей и дочка.