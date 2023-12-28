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15:55, 28 декабря 2023 года Андрей Клычков признался, что хочет четвертого ребенка Об этом глава региона рассказал в программе "Открытый доступ".



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в интервью корреспонденту Анне Боевой рассказал, что хочет четвертого ребенка. Отвечая на вопрос, хочет ли глава региона, чтобы его дети гордились им, он отметил, что они сами в дальнейшем оценят, что для них было сделано.



– Я рад тому, что у меня трое детей. Жену уговариваю больше, пока не очень, - признался губернатор.



Напомнил, глава региона уже многодетный отец. У него с супругой Валерией двое сыновей и дочка.





Сергей Силаев



