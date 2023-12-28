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9:35, 28 декабря 2023 года "Открытый доступ" Андрей Клычков рассказал, какой ресурс в регионе самый ценный, почему он заранее не чувствовал себя победителем на выборах губернатора, кто первый сойдет с трапа в орловском аэропорту и что предпочтительнее – оливье или селедка под шубой.













Анна Боева



