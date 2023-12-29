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18:30, 28 декабря 2023 года

Депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко оставила подпись в поддержку Владимира Путина

В Орле продолжает свою работу его избирательный штаб.

Фото: Андрей Сасин

В Орловской области активно собирают подписи в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. 28 декабря в подписном листе расписалась депутат Государственной думы Ольга Пилипенко.

- Считаю, что Владимир Путин - единственный человек, который может претендовать на должность президента, потому что своими делами в последние годы он доказал, что Россия является великим государством, - рассказала Ольга Васильевна.

По ее словам, действующий глава государства борется за мир, за технологический суверенитет России. Он видит все масштабные проблемы, которые существуют не только в нашей стране, но и в мире, и пытается их решать.

- У Путина есть команда единомышленников, которая готова идти за ним для того, чтобы жизнь россиян становилась лучше, чтобы наша страна была сильным, независимым государством, - отметила Ольга Пилипенко.

Напомним, что избирательный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина в Орле работает с 9:00 до 18:00 по адресу: Пролетарская гора, 11.


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