В орловском штабе кандидата в президенты Владимира Путина за неделю собрали несколько тысяч подписей
Штаб работает с 9:00 до 18:00 по адресу: Пролетарская гора, 11.
Фото: Мария Семак
В Орловской области продолжается сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. За неделю удалось собрать несколько тысяч подписей.
О намерении участвовать в мартовских выборах действующий глава государства заявил пару недель назад. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец. ВладимируПутину необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
Напомним, что подписи в поддержку его выдвижения в президенты РФ собирают в Орле, Ливнах и Мценске. С актуальным графиком работы пунктов можно ознакомиться на нашем сайте.