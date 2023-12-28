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12:30, 28 декабря 2023 года

В орловском штабе кандидата в президенты Владимира Путина за неделю собрали несколько тысяч подписей

Штаб работает с 9:00 до 18:00 по адресу: Пролетарская гора, 11.

Фото: Мария Семак

В Орловской области продолжается сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. За неделю удалось собрать несколько тысяч подписей.

О намерении участвовать в мартовских выборах действующий глава государства заявил пару недель назад. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец. Владимиру Путину необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.

Напомним, что подписи в поддержку его выдвижения в президенты РФ собирают в Орле, Ливнах и Мценске. С актуальным графиком работы пунктов можно ознакомиться на нашем сайте.


Мария Семак
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