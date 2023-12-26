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9:00, 26 декабря 2023 года Орловские пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты РФ изменили график работы Вечернее время поднято на час выше, с третьего по восьмое января – по расписанию выходных дней с 11:00 до 15:00 часов.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области изменили время работы пунктов сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты РФ. Вечернее время поднято на час выше, с третьего по восьмое января – по расписанию выходных дней с 11:00 до 15:00 часов.



Актуальный график выглядит следующим образом:



• Торговый центр "ТМК "ГРИНН" (г. Орел, Кромское шоссе, 4), с 23 по 30 декабря, с 9 по 21 января: понедельник, среда, пятница 16:00 – 19:00; вторник и четверг 11:00 – 14:00; суббота – воскресенье 11:00 – 15:00; с 3 по 8 января: 11:00 – 15:00;



• Торговый центр "Водолей" (г. Орел, ул. Тургенева, д. 40), с 23 по 30 декабря, с 9 по 21 января: понедельник, среда, пятница 16:00 – 19:00; вторник и четверг 11:00 – 14:00; суббота – воскресенье 11:00 – 15:00; с 3 по 8 января: 11:00 – 15:00;



• Торговый центр "Лента" (г. Орел, Московское шоссе, 56), с 23 по 30 декабря, с 9 по 21 января: понедельник, среда, пятница 16:00 – 19:00; вторник и четверг 11:00 – 14:00; суббота – воскресенье 11:00 – 15:00; с 3 по 8 января: 11:00 – 15:00;



• Торговый центр "ЦУМ" (г. Орел, пл. Мира, д. 1"), с 23 по 30 декабря: понедельник, среда, пятница 16:00 – 19:00; вторник и четверг 11:00 – 14:00; суббота – воскресенье 11:00 – 15:00; с 3 по 8 января: 11:00 – 15:00;



• Торговый центр "Европа" (г. Орел, ул. Московская, 67), с 9 января по 21 января: понедельник, среда, пятница 16:00 – 19:00; вторник и четверг 11:00 – 14:00; суббота – воскресенье 11:00 – 15:00;



• Торговый центр "Ермак" (г. Ливны, ул. Октябрьская, д. 29Б), с 23 по 30 декабря, с 9 по 21 января: понедельник, среда, пятница 16:00 – 19:00; вторник и четверг 11:00 – 14:00; суббота – воскресенье 11:00 – 15:00; с 3 по 8 января: 11:00 – 15:00;



• "Дом бытовых услуг" (г. Мценск, ул. Тургенева, д. 97А), с 23 по 30 декабря, с 9 по 21 января: понедельник, среда, пятница 16:00 – 19:00; вторник и четверг 11:00 – 14:00; суббота – воскресенье 11:00 – 15:00; с 3 по 8 января: 11:00 – 15:00.





Артем Ежаков



