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8:30, 28 декабря 2023 года Орловцев не оставят без стоматологической помощи в новогодние праздники Поликлиники будут работать.



Фото: архив "Вести-Орел"

Департамент здравоохранения Орловской области опубликовал график работы стоматологических поликлиник в Орле в новогодние праздники.



В детской стоматологической поликлинике дежурный врач будет работать 30 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января с 9:00 до 18:00, а 31 декабря, 1 и 7 января – с 9:00 до 15:00.



Взрослая стоматология будет работать 30 декабря, а также 3, 4, 5, 6 января с 8:00 до 14:00. С 14:00 до 20:00 в эти дни пациентов смогут принять по острой боли. Если зуб заболит 31 декабря, 1, 2, 7 или 8 января, то пациентов примут все три филиала поликлиники с 8:00 до 14:00. После 14:00 и до 20:00 в эти дни будет работать дежурный стоматолог в филиале поликлиники на Комсомольской, 249.



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Артем Ежаков



