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18:30, 27 декабря 2023 года Стал известен график работы поликлиник Орла в новогодние праздники Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно.



Фото: архив "Вести-Орел"

Стал известен график работы больниц и поликлиник Орловской области в новогодние праздники. Его публикует региональный депздрав. Подчеркивается, что служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно, а телефон "122" для записи в поликлинику или вызова специалиста на дом будет работать 3, 4 и 5 января с 8:30 до 13:00.

Терапевтическое отделение поликлиники №1 города Орла будет принимать пациентов ежедневно. Поликлиника №2 – каждый день с 9:00 до 18:00 часов. Поликлиника №3 будет работать 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января с 9:00 до 17:00 силами дежурных терапевтических отделений. 30 декабря, а также 3, 4, 5, 6 и 8 января пациентов примут терапевты и профильные специалисты. Поликлиника №4 30 декабря, а также 3, 4, и 6 января работает по субботнему графику. 31 декабря, 1, 2, 7 и 8 января – по воскресному графику. Такой же режим работы сохранится и для детской поликлиники №4. Детская поликлиника №1 будет работать ежедневно с 9:00 до 15:00. Детская поликлиника №2: 1, 3, 5 и 7 января с 10:00 до 16:00, а 2, 4, 6 и 8 января с 9:00 до 15:00. Детская поликлиника №3 – ежедневно с 10:00 до 16:00. Графики работы поликлиник районных ЦРБ размещены на официальных сайтах и в соцсетях всех медицинских организаций.





Артем Ежаков



