В Орле продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы
27 декабря в числе прочих свои подписи оставили Леонид Музалевский, Павел Меркулов и Владимир Строев.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы в марте 2024-го года. 27 декабря в числе прочих свои подписи оставили председатель орловского облсовета Леонид Музалевский, его заместитель Павел Меркулов, зампред Орловского горсовета и участник СВО Владимир Строев, а также боец с позывным "Орлик".
О своем намерении участвовать в мартовских выборах Владимир Путин заявил пару недель назад. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец. Действующему президенту нужно собрать не менее 300 тысяч подписей.
Оставить подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента можно в семи пунктах в Орловской области. Пять из них работают в Орле. Подробнее с графиком их работы можно ознакомиться здесь.