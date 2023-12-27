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18:30, 27 декабря 2023 года В Орле продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы 27 декабря в числе прочих свои подписи оставили Леонид Музалевский, Павел Меркулов и Владимир Строев.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентские выборы в марте 2024-го года. 27 декабря в числе прочих свои подписи оставили председатель орловского облсовета Леонид Музалевский, его заместитель Павел Меркулов, зампред Орловского горсовета и участник СВО Владимир Строев, а также боец с позывным "Орлик".



О своем намерении участвовать в мартовских выборах Владимир Путин заявил пару недель назад. 18 декабря он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец. Действующему президенту нужно собрать не менее 300 тысяч подписей.



Оставить подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента можно в семи пунктах в Орловской области. Пять из них работают в Орле. Подробнее с графиком их работы можно ознакомиться здесь.





Артем Ежаков



