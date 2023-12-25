Мусор из микрорайона Новая Ботаника в Орле вывезут в ближайшее время
В "Зеленой роще" сообщили, что мусоровозы приедут за отходами 26 декабря.
Фото: архив "Вести-Орел"
Решить проблему с вывозом твердых коммунальных отходов из микрорайона "Новая Ботаника" в Орле пообещали в течение завтрашнего дня. Как рассказали корреспонденту сайта "Вести-Орел" в пресс-центре регионального оператора, работы начнутся завтра, 26 декабря, с девяти утра.
Напомним, что на мусорный коллапс жители "Новой Ботаники" пожаловались в соцсетях. Фото заваленных отходами контейнерных площадок горожане публикуют в группе "Микрорайон "Новая Ботаника".