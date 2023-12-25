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17:30, 25 декабря 2023 года

Мусор из микрорайона Новая Ботаника в Орле вывезут в ближайшее время

В "Зеленой роще" сообщили, что мусоровозы приедут за отходами 26 декабря.

Фото: архив "Вести-Орел"

Решить проблему с вывозом твердых коммунальных отходов из микрорайона "Новая Ботаника" в Орле пообещали в течение завтрашнего дня. Как рассказали корреспонденту сайта "Вести-Орел" в пресс-центре регионального оператора, работы начнутся завтра, 26 декабря, с девяти утра.

Напомним, что на мусорный коллапс жители "Новой Ботаники" пожаловались в соцсетях. Фото заваленных отходами контейнерных площадок горожане публикуют в группе "Микрорайон "Новая Ботаника".

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Сергей Мерцалов
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