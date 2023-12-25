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13:57, 25 декабря 2023 года Микрорайон "Новая Ботаника" в Орле утопает в мусоре Местные жители сообщают, что на контейнерных площадках уже завелись крысы.



Фото из соцсетей

Жители микрорайона "Новая Ботаника" в Орле пожаловались в соцсетях на переполненные контейнеры. Отходами завалены все контейнерные площадки. В некоторых дворах мусор не вывозят уже больше недели. Санитарная ситуация ухудшается с каждым днем.



В комментариях в группе "Микрорайон "Новая Ботаника" жители жалуются, что мусорный коллапс охватил весь микрорайон. Орловчанка Инна Узьмина даже выложила видео, на котором слышен писк крыс на заваленной отходами контейнерной площадке возле дома №8 по улице 5-й Стрелковой дивизии.



- В общем ситуация кошмарная. "Зеленая роща" обещает вывоз мусора в течение этой недели. Но я уже им не верю. В подъезде жуткая вонь, не удивлюсь, если скоро побегут тараканы и крысы в подъездах, - пишет другая жительница "Новой Ботаники" Оксана Гришина.



В комментариях люди также рассказали, что отходами забиты все мусоропроводы. Такой нагрузки не выдерживают люки и ломаются. Жители микрорайона интересуются: кто понесет ответственность за этот беспредел?



25 декабря редакция сайта "Вести-Орел" отправила запрос в УК "Зеленая Роща". Ждем официальный комментарий от регоператора.





Сергей Мерцалов



