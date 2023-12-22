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Главная » Новости

16:30, 22 декабря 2023 года

В Орле призвали кардинально изменить ситуацию с вывозом мусора

На базе "Спецавтобазы" предложили создать муниципального перевозчика.

Фото: архив "Вести-Орел"

Председатель орловского горсовета Василий Новиков предложил создать муниципального перевозчика по вывозу мусора на базе "Спецавтобазы". Рассмотреть такую возможность он попросил мэра Юрия Парахина на заседания горсовета 22 декабря. По словам Новикова, проблема вывоза мусора как Дамоклов меч висит не первый год. 

- Пришла пора кардинально изменить ситуацию. В этой связи попросил мэра города Юрия Николаевича Парахина рассмотреть возможность, в том числе и финансовую, и на базе "Спецавтобазы" сделать муниципального перевозчика по вывозу мусора. Считаю, что это единственный выход из создавшейся ситуации, - написал Новиков на своей странице в соцсетях. 

Напомним, что мусорную проблему в Орле постоянно обсуждают на разных уровнях. С начала года орловцы пожаловались на скопление отходов на контейнерных площадках и во дворах больше четырех тысяч раз.




Сергей Мерцалов
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