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15:30, 21 декабря 2023 года

Ветеран СВО из Орловской области поучаствовал в первенстве России по кибатлетике

Честь региона отстаивал Алексей Кучинов.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Москве прошло первенство России по кибатлетике среди ветеранов СВО. В нем участвовали более 50 человек, имеющих протезы. Ветераны соревновались в выполнении бытовых операций.

Честь региона отстаивал орловец Алексей Кучинов. Он лишился части стопы, подорвавшись на мине. Сейчас мужчина оправился от травмы, учится и работает.
"Я намерен вернуться в спорт. Первенство по кибатлетике показало мне, что в каждом человеке силы и возможности безграничны. Отлично провел время, проверил себя на прочность, познакомился с удивительными людьми", — говорит Алексей Кучинов.
В ходе первенства фонд "Защитники Отечества" и Союз "Кибатлетика" подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно приобщать ветеранов к ЗОЖ, обеспечивать средствами реабилитации, помогать защитникам Отечества в социализации и многое другое.

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Артем Ежаков
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