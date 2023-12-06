среда 6.12.2023 01:01:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:00, 5 декабря 2023 года

Орловский десантник оправился от потери ступни

Сегодня Алексей Кучинов учится и работает.



В марте 2022-го года Алексей Кучинов лишился ступни в зоне СВО – наступил на мину. Из госпиталя десантник выписался в июле того же года.

Ранение не отправило мужчину в уныние. С протезом помогли в фонде "Защитники Отечества". Отдельное направление его работы – медицинская помощь. В регионе десять медучереждений принимают ветеранов боевых действий. Их обеспечивают лекарствами и техническими средствами реабилитации, путевками в санаторий.

Сегодня Алексей получает высшее образование и параллельно работает в "Орловчанке". Еще несколько лет назад он был здесь вожатым. Некоторые его подопечные сейчас трудятся вместе с ним.

Также мужчина встречается с молодежью – рассказывает им о пережитом, наградах, любви к Родине.


Мария Семак
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.