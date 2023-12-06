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19:00, 5 декабря 2023 года Орловский десантник оправился от потери ступни Сегодня Алексей Кучинов учится и работает.







В марте 2022-го года Алексей Кучинов лишился ступни в зоне СВО – наступил на мину. Из госпиталя десантник выписался в июле того же года.



Ранение не отправило мужчину в уныние. С протезом помогли в фонде "Защитники Отечества". Отдельное направление его работы – медицинская помощь. В регионе десять медучереждений принимают ветеранов боевых действий. Их обеспечивают лекарствами и техническими средствами реабилитации, путевками в санаторий.



Сегодня Алексей получает высшее образование и параллельно работает в "Орловчанке". Еще несколько лет назад он был здесь вожатым. Некоторые его подопечные сейчас трудятся вместе с ним.



Также мужчина встречается с молодежью – рассказывает им о пережитом, наградах, любви к Родине.





Мария Семак



