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11:30, 20 декабря 2023 года Мэр Орла навестил переселенцев из дома, в котором обрушилась крыша ЧП произошло 17 декабря в двухэтажке по улице Васильевской, 146.



Фото: скриншот из видео Юрия Парахина

Орловский градоначальник Юрий Парахин навестил жителей аварийного дома. Людей временно разместили в гостинице "Русь". Оставаться здесь горожане смогут до получения нового жилья. Мэр пообещал, что стоимость аренды будет компенсирована из городского бюджета.



- Обсудили бытовые проблемы. Приняли решение доставлять еду прямиком в гостиницу. Руководство обещало помочь с общим большим холодильником, - написал Парахин в своем тг-канале. Он также отметил, что горожанам окажут помощь в перевозке вещей - и с грузчиками, и с транспортом.



Напомним, что предварительной причиной обрушения крыши в доме по улице Васильевской, 146 в Орле стало скопление на кровле снега и наледи. Чудом никто из жильцов не пострадал.





Сергей Мерцалов



