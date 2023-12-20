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11:30, 20 декабря 2023 года

Мэр Орла навестил переселенцев из дома, в котором обрушилась крыша

ЧП произошло 17 декабря в двухэтажке по улице Васильевской, 146.

Фото: скриншот из видео Юрия Парахина

Орловский градоначальник Юрий Парахин навестил жителей аварийного дома. Людей временно разместили в гостинице "Русь". Оставаться здесь горожане смогут до получения нового жилья. Мэр пообещал, что стоимость аренды будет компенсирована из городского бюджета.

- Обсудили бытовые проблемы. Приняли решение доставлять еду прямиком в гостиницу. Руководство обещало помочь с общим большим холодильником, - написал Парахин в своем тг-канале. Он также отметил, что горожанам окажут помощь в перевозке вещей - и с грузчиками, и с транспортом. 

Напомним, что предварительной причиной обрушения крыши в доме по улице Васильевской, 146 в Орле стало скопление на кровле снега и наледи. Чудом никто из жильцов не пострадал.


Сергей Мерцалов
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