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18:00, 19 декабря 2023 года

Театры Орла готовят новогодние представления для детей

Интермедии пройдут с участием Деда Мороза и Снегурочки.



В орловских театрах продолжается подготовка к новогодним представлениям. Например, в "Свободном пространстве" пройдет веселая интермедия с участием Деда Мороза, Снегурочки, новорожденного дракончика и веселых поваров. Написал и срежиссировал инсценировку Максим Громов. Веселая интермедия предварит спектакль "Алиса в стране чудес", подготовка к которому ведется в строжайшем секрете.

Детей не обманешь. Дети – очень сложные личности. Шаг влево, шаг вправо – ты потерял внимание и аудиторию, - рассказал Максим Громов.

В академическом театре Тургенева юные орловцы найдут драконье яйцо. А что с ним делать, решат во время представления. Актеры любых возрастов сами заряжаются положительными эмоциями.

У каждого из нас есть дети. Хочется им подарить сказку, волшебство, а Новый год - это преддверие чудес, - сказала актриса ОГАТ имени Тургенева Ольга Форопонова.

В театре "Русский стиль" известные герои во главе с Ходжой Насреддином восстановят справедливость в мире, а еще споют. Подробности – в сюжете Эвы Стасюлевич.

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Эва Стасюлевич
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