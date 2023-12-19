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18:00, 19 декабря 2023 года Театры Орла готовят новогодние представления для детей Интермедии пройдут с участием Деда Мороза и Снегурочки.







В орловских театрах продолжается подготовка к новогодним представлениям. Например, в "Свободном пространстве" пройдет веселая интермедия с участием Деда Мороза, Снегурочки, новорожденного дракончика и веселых поваров. Написал и срежиссировал инсценировку Максим Громов. Веселая интермедия предварит спектакль "Алиса в стране чудес", подготовка к которому ведется в строжайшем секрете.



– Детей не обманешь. Дети – очень сложные личности. Шаг влево, шаг вправо – ты потерял внимание и аудиторию, - рассказал Максим Громов.



В академическом театре Тургенева юные орловцы найдут драконье яйцо. А что с ним делать, решат во время представления. Актеры любых возрастов сами заряжаются положительными эмоциями.



– У каждого из нас есть дети. Хочется им подарить сказку, волшебство, а Новый год - это преддверие чудес, - сказала актриса ОГАТ имени Тургенева Ольга Форопонова.



В театре "Русский стиль" известные герои во главе с Ходжой Насреддином восстановят справедливость в мире, а еще споют. Подробности – в сюжете Эвы Стасюлевич.



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Эва Стасюлевич



