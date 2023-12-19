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8:42, 19 декабря 2023 года Новый год 2024 в Орле: афиша детских спектаклей, шоу и интермедий По традиции сайт "Вести-Орел" рассказывает, куда сходить в Орле с детьми в преддверии всеми любимого праздника и на каникулах.





В канун Нового года для школьников и дошколят культурные учреждения в Орле подготовили целую серию праздничных мероприятий. Юных горожан ждут новогодние спектакли, музыкальные сказки и интермедии. Куда сходить с детьми на Новый год 2024 и на январских каникулах, рассказывает сайт "Вести-Орел".



ПРАЗДНИК В ТЕАТРЕ



Больше всего интермедий в этот раз будет в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева. Здесь юных орловцев ждут новогодние представления и музыкальные сказки. Они стартуют с 23 декабря.



23, 24 и 25 декабря маленькие гости увидят новогоднюю интермедию для детей "Дед Мороз и сюрприз…" (0+). Начало 23 декабря - в 11.00, 24 декабря - в 10.00 и в 14.00 и 25 декабря - в 10.00. Это новогоднее представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. Также интермедию можно будет посмотреть 26, 28, 29 и 30 декабря. В январе представление покажут 2,3,4,5,6 и 7 января.



Еще детей порадуют новогодним спектаклем по мотивам сказки Самуила Маршака "Двенадцать месяцев" (0+). Первый показ состоится 24 декабря в 10.30. Далее спектакль можно будет увидеть 25 декабря в 10.30, 26 декабря и 28 декабря – в 10.30 и 13.30 на основной сцене театра. Сказку также покажут 3 и 7 января.



В предпраздничные дни на основной сцене детей порадуют музыкальной сказкой "Людоед Микоколембо" (6+) - 23 декабря в 11.30 и в 14.30; 29 декабря - в 11.30; 5 января - 11.30 и в 14.30.



А еще ребят ждет музыкальная фантазия по мотивам сказок Андерсена "Принцесса на горошине" (0+), которую покажут 24 декабря в 14.30 и музыкальная сказка "Заяц и волкшебство". Ее можно увидеть в субботу, 30 декабря, в 11.00. В этот же день в 15.00 ребята смогут посмотреть сказку "Спящая красавица". Ее также покажут 2 января - в 11.30 и в 14.30. 4 января - в 11.30 и в 14.30.



В "Свободном пространстве" главным сюрпризом станет музыкальная сказка для всей семьи "Новые приключения Алисы" (6+). Она создана по мотивам произведения Льюиса Кэролла. Как рассказали в театре, новогодний спектакль порадует детей и взрослых. Сказку можно будет посмотреть ежедневно с 16 декабря по 3 января 2024 года. В день будет сразу по несколько сеансов.



Также в "Свободном пространстве" 23, 24 и 25 декабря в 10.00 дети увидят сказку "Принцесса и свинопас" (6+). А 2,3,4 и 5 января в 10.00 малыши смогут посмотреть добрую сказку "Возиная мышня" (0+). Спектакль-мюзикл "Летучий корабль" (6+) на песни композитора Максима Дунаевского и поэта Юрия Энтина юным зрителям покажут 4 января в 11.00 и в 14.00.



Интересную предновогоднюю программу для юных зрителей подготовил театр "Русский стиль". Детей и взрослых как всегда порадуют замечательными спектаклями. Сказку "Морозко" (6+) юные зрители смогут посмотреть 20 декабря в 10.00, 13.00 и 16.00. 21 декабря – в 16.00 и 21 января – в 11.00. Артисты расскажут историю про злую и вздорную Мачеху, которая души не чает в своей родной дочери - Феклуше. Падчерицу же свою Машеньку она просто сживает со свету. И когда между Машенькой и пригожим парнем Иваном вспыхнула любовь, Мачеха приказала мужу отвезти девушку в студеный лес зверям на съедение. Однако спасает Машеньку ее доброта.



23 и 24 декабря юным театралам покажут спектакль "Илья Муромец и Соловей-разбойник" (6+), в которой дети узнают о ратном подвиге русского богатыря. Слухи о злодеяниях Соловья-разбойника дошли до Ильи из славного града Мурома. Разбойник этот жил в дремучем лесу, свистом своим и криками пугал людей и грабил торговые караваны. Как пришла к Илье Муромцу дурная весть, он взял свой меч богатырский и отправился на битву. Сеансы состоятся в 10.00, 13.00 и 16.00.



А 25 и 26 декабря малышам покажут сказку о крошечной девочке "Приключения Дюймовочки" (6+). Произведение широко известно детям и взрослым всего мира. В музыкальном спектакле театра "Русский стиль" она приобретает новое звучание. Начало 25 декабря - в 16.00, 26 декабря - в 10.00 и 13.00.



Орловский театр кукол также подготовил к праздникам необычный репертуар. Новогодняя кампания здесь начинается 23 декабря и продолжится до 7 января. Юные театралы увидят 4 новогодних спектакля, а также новогоднее представление со сказочными персонажами.



Зимнюю интермедию и спектакль "Аленький цветочек" (0+) покажут 23, 24,25 и 26 декабря. Сказку "Морозко" (0+) ребята посмотрят 27,28, 29 и 30 декабря. А "Снежную королеву" - в последний день старого года - 31 декабря в 10.00. Также эту сказку можно будет увидеть 2,3,4 и 5 января. Сеансы стартуют с 10.00.

6 и 7 января детишек порадует новогодняя интермедия "Волшебные снежинки". Посмотреть представление можно в 10.00, в 12.30 и в 15.00.

"В гостях у дедушки Мороза" (0+) малыши смогут побывать 24, 25, 26, 27,28, 29, 30 и 31 декабря. Представление продолжится 2,3,4,5,6 и 7 января. Сеансы, начиная с 09.30, сообщает официальная страница театра кукол в соцсетях.



НОВОГОДНИЕ СКАЗКИ



В Орловском городском центре культуры праздничные мероприятия начнутся с 23 декабря 2023 года и продолжатся по 6 января 2024 года. Артисты ОГЦК подготовили для ребят невероятную новогоднюю сказку "Волшебная сила" (3+).



- Яркая, музыкальная, предновогодняя история, в которой зритель встретится со старыми добрыми и не очень добрыми сказочными героями. Чтобы помочь Дедушке Морозу стать прежним и вернуть порядок, придется вместе со Снегурочкой пройти непростые испытания, проверив свою веру в добро и любовь на прочность. Очередное противостояние добра и зла в любой момент может закончится поражением волшебного мира, - гласит афиша в театре.

Предваряет спектакль Новогодняя интермедия у елки. Ребята будут преодолевать все препятствия и спасать Новый год вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, - рассказали в ОГЦК.



Накануне Нового года и на каникулах устроит праздничные события и КДЦ "Металлург". Здесь традиционный концерт (6+) для взрослых и детей состоится 20 декабря в 20.00.



24 декабря в 16.00 мальчишек и девчонок ждет музыкальный салон "Вдруг как в сказке" (6+) с участием вокальной группы "Эликсир" и вокального ансамбля "Капелла сити".



А 28 декабря команда сказочных новогодних персонажей приглашает детей и взрослых на праздничное представление "Новый год в паутине" (6+).



- Гостей ждет интермедия у елки, игры с Дедом Морозом, яркий спектакль, фотографии со сказочными героями и многое другое, - рассказали в КДЦ "Металлург".



Не забудут порадовать детей и в Орловском государственном институте культуры. В канун Нового года в ОГИК состоится театрализованное представление "Добрая сердцем" (6+), по мотивам сказки Аксакова "Аленький цветочек". Это волшебное приключение Настеньки, в котором она ради своего отца преодолевает стену злобы и зависти. Открывает всему миру чистоту доброго сердца и показывает людям, что иногда за маской страшного чудища может скрываться прекрасный принц. Увидеть музыкальный спектакль можно 28 декабря - в 10.00, 16.00 и 29 декабря - в 11.00, 16.00.



Еще одну новогоднюю интермедию под названием "Зимняя сказка" (6+) можно посмотреть в ОГИК, начиная с 19 декабря. Это добрая история о девочке Пеппи Длинныйчулок. Вместе со сказочными жителями и Хранительницей леса ради спасения Нового года она преодолевает трудности, учится дружбе, борется с коварными разбойниками, Бабой Ягой и открывает всем свое доброе сердце. Сеансы состоятся 19 и 20 декабря в 12.00, в 15.30. Также новогоднюю интермедию покажут 22 декабря - в 15.30 и 23 декабря - в 12.00 и 15.30.





Сергей Мерцалов



