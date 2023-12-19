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11:11, 19 декабря 2023 года Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы орловчанки Квартиру 97-летней женщины продали, но денег она не получила.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о мошенничестве адвоката в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Обращение ранее поступило в информационный центр федерального следкома.



– В 2021 году местная жительница обманным путем продала его квартиру, не уведомив об этом собственника и присвоив себе вырученные денежные средства, - сообщили в информационном центре СК РФ.



Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Петру Юдину представить доклад о первоначальных следственных действиях, а после завершения расследования – о результатах. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате.





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Сергей Силаев



