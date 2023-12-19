вторник 19.12.2023 14:24:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:11, 19 декабря 2023 года

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы орловчанки

Квартиру 97-летней женщины продали, но денег она не получила.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о мошенничестве адвоката в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Обращение ранее поступило в информационный центр федерального следкома.

В 2021 году местная жительница обманным путем продала его квартиру, не уведомив об этом собственника и присвоив себе вырученные денежные средства, - сообщили в информационном центре СК РФ.

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Петру Юдину представить доклад о первоначальных следственных действиях, а после завершения расследования – о результатах. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате.


ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Пожилая орловчанка пожаловалась Бастрыкину на адвоката




Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.