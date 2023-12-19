Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы орловчанки
Квартиру 97-летней женщины продали, но денег она не получила.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о мошенничестве адвоката в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Обращение ранее поступило в информационный центр федерального следкома.
– В 2021 году местная жительница обманным путем продала его квартиру, не уведомив об этом собственника и присвоив себе вырученные денежные средства, - сообщилив информационном центре СК РФ.
Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Петру Юдину представить доклад о первоначальных следственных действиях, а после завершения расследования – о результатах. Дело поставлено на контроль в центральном аппарате.