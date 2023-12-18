Пожилая орловчанка пожаловалась Бастрыкину на адвоката
Женщина уверена в нарушении ее имущественных прав.
Фото: архив "Вести-Орел"
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Петру Юдину представить доклад по результатам проверки, начатой после обращения местной пенсионерки.
Как рассказала женщина, в прошлом году она обратилась за юридической помощью к адвокату, который по доверенности продал имущество, унаследованное пенсионеркой, однако не передал ей всю сумму вырученных денег, сообщили в информационном центре СК России.