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13:30, 18 декабря 2023 года Пожилая орловчанка пожаловалась Бастрыкину на адвоката Женщина уверена в нарушении ее имущественных прав.



Фото: архив "Вести-Орел"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Петру Юдину представить доклад по результатам проверки, начатой после обращения местной пенсионерки.



Как рассказала женщина, в прошлом году она обратилась за юридической помощью к адвокату, который по доверенности продал имущество, унаследованное пенсионеркой, однако не передал ей всю сумму вырученных денег, сообщили в информационном центре СК России.





Артем Ежаков



