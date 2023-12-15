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18:30, 15 декабря 2023 года Орловец, перенесший инсульт на футбольном поле, встретит Новый год дома Благодаря быстрой реакции друзей и отличной работе медиков парень идет на поправку.







20-летний Данил Оспенков приехал в Орел поиграть в футбол. Кромчанин успел отыграть пару минут, после чего у парня закружилась голова, начались проблемы с речью. Друзья мгновенно вызвали скорую. В течение часа молодой человек уже был в областной больнице.



Тромболитическая терапия эффекта не дала. Тромб не растворился, так как был старый и плотный. Он застрял в среднемозговой артерии. Врачи очистили русло сосуда и восстановили кровоток. На следующее утро у Данила почти не было проявлений инсульта, а через два дня они исчезли полностью.



Почему у юноши случился инсульт, врачам еще предстоит разобраться, но новый год Данил проведет уже дома.





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Елена Литинская



