пятница 15.12.2023 19:16:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

18:30, 15 декабря 2023 года

Орловец, перенесший инсульт на футбольном поле, встретит Новый год дома

Благодаря быстрой реакции друзей и отличной работе медиков парень идет на поправку.



20-летний Данил Оспенков приехал в Орел поиграть в футбол. Кромчанин успел отыграть пару минут, после чего у парня закружилась голова, начались проблемы с речью. Друзья мгновенно вызвали скорую. В течение часа молодой человек уже был в областной больнице.

Тромболитическая терапия эффекта не дала. Тромб не растворился, так как был старый и плотный. Он застрял в среднемозговой артерии. Врачи очистили русло сосуда и восстановили кровоток. На следующее утро у Данила почти не было проявлений инсульта, а через два дня они исчезли полностью.

Почему у юноши случился инсульт, врачам еще предстоит разобраться, но новый год Данил проведет уже дома.


ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Орловские медики спасли жизнь 20-летнему пациенту с инсультом




Елена Литинская
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.