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17:00, 13 декабря 2023 года

Орловские медики спасли жизнь 20-летнему пациенту с инсультом

Парню стало плохо на футбольном поле.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле во время матча любительских команд игрок из Кром почувствовал себя плохо. Это произошло 10 декабря.

Как сообщил сайту "Вести-Орел" участник футбольного матча, молодой кромчанин почувствовал себя неважно примерно через пять минут после начала игры. Ребята оперативно вызвали скорую помощь и сделали компресс. Скорая помощь отвезла парня в орловскую областную больницу.

В приемном покое у орловца взяли кровь на анализ, сделали компьютерную томографию. Подтвердился инсульт. После врачи провели успешную операцию по разжижению тромба. Сейчас пациент идет на поправку, чувствует себя хорошо, проходит реабилитационные процедуры.


Сергей Силаев
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