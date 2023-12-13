Орловские медики спасли жизнь 20-летнему пациенту с инсультом
Парню стало плохо на футбольном поле.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орле во время матча любительских команд игрок из Кром почувствовал себя плохо. Это произошло 10 декабря.
Как сообщил сайту "Вести-Орел" участник футбольного матча, молодой кромчанин почувствовал себя неважно примерно через пять минут после начала игры. Ребята оперативно вызвали скорую помощь и сделали компресс. Скорая помощь отвезла парня в орловскую областную больницу.
В приемном покое у орловца взяли кровь на анализ, сделали компьютерную томографию. Подтвердился инсульт. После врачи провели успешную операцию по разжижению тромба. Сейчас пациент идет на поправку, чувствует себя хорошо, проходит реабилитационные процедуры.