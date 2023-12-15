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12:30, 15 декабря 2023 года В Орле готова проектно-сметная документация для строительства Западного обхода Работы планируют начать в 2025 году.



Фото: архив "Вести-Орел"

О завершении разработки проектно-сметной документации сайту "Вести-Орел" сообщил замглавы регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Литвяков. Однако он не смог уточнить, будет ли дорога платной или бесплатной. Решение, по его словам, принимает Росавтодор.



Напомним, о Западном обходе Орла рассказал губернатор Андрей Клычков во время инвестиционного послания на 2024 год. По словам главы региона, Западный обход будет четырехполосным.



- В текущем году планируется завершить проектирование, а в 2025-м ожидаем начала строительства, причем данная автомобильная дорога будет федеральной, что не повлечет дополнительной нагрузки на региональный бюджет, - сообщил губернатор.





Сергей Мерцалов



