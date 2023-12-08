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12:40, 8 декабря 2023 года Западный обход Орла будет четырехполосным Он разгрузит Карачевское шоссе, Маслозаводской переулок и прилегающие к ним улицы.



Фото: архив

О Западном обходе Орла рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время инвестиционного послания на 2024 год. По словам главы региона, Западный обход Орла будет четырехполосным.



– В текущем году планируется завершить проектирование, а в 2025-м ожидаем начала строительства, причем данная автомобильная дорога будет федеральной, что не повлечет дополнительной нагрузки на региональный бюджет, - уточнил Андрей Клычков.





Сергей Силаев



