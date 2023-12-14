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14:11, 14 декабря 2023 года Владимир Путин пообещал исправить ситуацию с подорожанием яиц Решения уже принимаются.



Фото: архив "Вести-Орел"

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря заявил, что ситуация с подорожанием яиц в стране будет улучшаться.

"Спрос вырос, объема производства нет. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас из Турции предлагают поставки дополнительные, Белоруссии. Решения должны быть приняты. Ситуация будет улучшаться. Это сбой в работе правительства", – заявил президент. Напомним, что цены на яйца на Орловщине выросли на 50%. Подорожание на потребительском рынке области связывают с тем, что яйца поставляют из соседних регионов.



Проверку в связи с подорожанием яиц в прошлом месяце объявила Федеральная антимонопольная служба. Ее территориальные органы направили запросы компаниям-производителям о формировании цен на продукцию. Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.



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Артем Ежаков



