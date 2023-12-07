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Главная » Новости

17:30, 7 декабря 2023 года

Цены на яйца на Орловщине выросли на 50%

В ситуации разбираются компетентные органы.



Яйца в этом году вошли в пятерку самых стремительно дорожающих товаров. Только за последний месяц цена на яйца увеличилась на 51%.

С одной стоны повышение стоимости можно объяснить сезонным подорожанием. Дефицита продукта на рынке нет. Подорожание на потребительском рынке Орловщины связано с тем, что яйца поставляют из соседних регионов.

Проверку в связи с подорожанием яиц в прошлом месяце объявила Федеральная антимонопольная служба. Ее территориальные органы направили запросы компаниям-производителям о формировании цен на продукцию. Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.


Александра Бахтина
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