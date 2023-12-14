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12:30, 14 декабря 2023 года В сквере артиллеристов в Орле восстановили разрушенные ступеньки Жители жаловались, что ходить по ним было опасно.



Фото: ОРО ВПП "Единая Россия"

На плачевное состояние лестницы в центре Орла обратили внимание орловские общественники. Просьбы о ее ремонте поступали и во фракцию партии "Единая Россия" в городском Совете народных депутатов. На сегодняшний день проблема решена.



- Ремонтная бригада заменила лестничные пролеты. Было небольшое отставание от графика, но уже в первых числах декабря лестницу восстановили, - сообщил руководитель фракции партии "Единая Россия" в орловском горсовете Владимир Негин.



Напомним, что отремонтировать лестницу в сквере Артиллеристов планировали до конца ноября. За сроком и качеством работ следили орловские депутаты.





Сергей Мерцалов



