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17:30, 17 октября 2023 года Лестницу в Орле в сквере Артиллеристов отремонтируют до конца ноября Бетонные ступени разрушены, ходить по ним стало опасно.



Фото: архив

На плачевное состояние лестницы обратили внимание орловские общественники. Просьбы о ее ремонте поступали и во фракцию партии "Единая Россия" в городском Совете народных депутатов.



- Мы обратились в администрацию Орла. Первый заместитель мэра Вадим Ничипоров сообщил, что в ближайшее время ремонтная бригада приступит к замене лестничных пролетов. Депутатский корпус проконтролирует сроки и качество выполнения этой работы, - сказал руководитель фракции партии "Единая Россия" в горсовете Владимир Негин.





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