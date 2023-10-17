Лестницу в Орле в сквере Артиллеристов отремонтируют до конца ноября
Бетонные ступени разрушены, ходить по ним стало опасно.
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На плачевное состояние лестницы обратили внимание орловские общественники. Просьбы о ее ремонте поступали и во фракцию партии "Единая Россия" в городском Совете народных депутатов.
- Мы обратились в администрацию Орла. Первый заместитель мэра Вадим Ничипоров сообщил, что в ближайшее время ремонтная бригада приступит к замене лестничных пролетов. Депутатский корпус проконтролирует сроки и качество выполнения этой работы, - сказал руководитель фракции партии "Единая Россия" в горсовете Владимир Негин.