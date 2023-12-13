Мценский мусорный полигон готовят к закрытию

С нового года мценский мусорный полигон будет принимать отходы только с Мценска и Мценского района. Об этом сообщает"Приокская Нива".
По решению губернатора Андрея Клычкова полигон закроют сразу после запуска новой площадки. Сейчас ведется подготовительная работа, в том числе исследования и отбор потенциальных мест, геологическая съемка, взятие проб и их анализ.
После завершения всех процедур вопрос размещения нового полигона вынесут на публичные обсуждения.
Напомним, что мусорный полигон под Орлом сможет принять миллион тонн отходов. Он заработает в новом году. Также комплекс имеет цех сортировки и прессовки мусора.