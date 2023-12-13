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10:27, 13 декабря 2023 года Мценский мусорный полигон готовят к закрытию Уже ведется соответствующая работа.



Фото: архив "Вести-Орел"

С нового года мценский мусорный полигон будет принимать отходы только с Мценска и Мценского района. Об этом сообщает "Приокская Нива".



По решению губернатора Андрея Клычкова полигон закроют сразу после запуска новой площадки. Сейчас ведется подготовительная работа, в том числе исследования и отбор потенциальных мест, геологическая съемка, взятие проб и их анализ.



После завершения всех процедур вопрос размещения нового полигона вынесут на публичные обсуждения.



Напомним, что мусорный полигон под Орлом сможет принять миллион тонн отходов. Он заработает в новом году. Также комплекс имеет цех сортировки и прессовки мусора.



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Артем Ежаков



