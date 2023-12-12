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12:40, 12 декабря 2023 года В Орле детям-сиротам вручили ключи от квартир Собственное жилье получили 13 человек.



Фото: Татьяна Тимохина

На Орловщине продолжают обеспечивать жильем детей, оставшихся без обеспечения родителей. Жить в благоустроенных квартирах в Орле теперь будут еще 13 человек. Жилье они получили в новой многоэтажке на улице Родзевича-Белевича. Еще семь семей переедут из ветхого и аварийного жилья, передает из орловской мэрии специальный корреспондент ГТРК "Орел" Татьяна Тимохина.



Напомним, что за последние годы более 1,4 тысячи орловских детей-сирот стали обладателями собственных квартир. В текущем году на эти цели было выделено почти 524 миллиона рублей, что на 14% больше, чем годом ранее, сообщил недавно губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Сергей Мерцалов



